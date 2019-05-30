2019/05/30 | 12:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب زيتون الدليمي : منذ 2003 العملية السياسية لم تثمر أي شيء للعراق #حتى_المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: QvfW2yXnSDE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب زيتون الدليمي : منذ 2003 العملية السياسية لم تثمر أي شيء للعراق #حتى_المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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