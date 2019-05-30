الاسايش تقرر الافراج عن زعيم حراك الجيل الجديد

2019/05/30 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر قاضي جهاز الامن الاسايش في مدينة السليمانية يوم الخميس قرارا يقضي بالإفراج عن زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد بكفالة مالية.

وكان امن السليمانية- الاسايش قد القى القبض في يوم 16 من شهر ايار الجاري عبدالواحد، بعد دعوى قضائية مقامة ضده.

وعرض جهاز "الاسايش" اعترافات للسكرتير الخاص ل عبد الواحد ومعه اربعة اخرون في قضية تهديد عضو برلمان الاقليم عن الحراك شادي نوروز بنشر فيديو فاضح لها.

ويتعرض الحراك الى هزة سياسية بعد ان اعلنت البرلمانية شادي نوروز تلقيها تهديدا من مقربين من عبد الواحد بفضحها عبر نشر تسجيل فيديوي يظهرها عارية، قائلة ان قيادة الحراك لديها تسجيلات عن الحياة الخاصة للقيادات التي لبت دعوة لحضور احد الاجتماعات ومكثت في شقق القرية الالمانية، و"جافيلاند" حيث تم تصويرهم هناك بشكل سري وبكاميرات خفية.

وكانت قوات الامن الاسايش القت القبض نهاية شهر نيسان الماضي على السكرتير الخاص لزعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد على خلفية شكوى تقدمته بها عضو برلمان اقليم كوردستان شادي نوزاد.

وكان جهاز مكافحة الارهاب في السليمانية قد افاد في 25/4/2019 بالعثور على كامرتين سريتين بشقة نوروز في مدينة السليمانية.

يشار الى ان هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال زعيم حراك الجيل الجديد اذ سبق ان تم اعتقاله في نهاية عام 2017 لدى وصوله مطار السليمانية عائدا من لندن بتهمة تحريض السكان في اقليم كوردستان ضد الحكومة.

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