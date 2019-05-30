القبض على امرأتين سرقتا 20 الف دولار وعلى شخص قتل ضابطا في السليمانية

2019/05/30 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة السليمانية يوم الخميس عن القاء القبض على امرأتين وبالجرم المشهود سرقتا 20 الف دولار امريكي من سوق المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة سركوت احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان مفارز مكافحة الجريمة القت القبض على امرأتين وسط سوق مدينة السليمانية وبحوزتهما 20 الف دولار امريكي كانتا قد سرقتاه.

ونوه الى القبض على مجموعة من المطلوبين احدهم نفذ جريمة قتل في "طاسلوجا" بعام 2012، ومتهم اخر قتل ضابطا في قوات شرطة طوارئ السليمانية في يوم 23/5/2019، وعلى ثالث صدرت بحقه 12 مذكرة قبض.

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