روسيا تسخر من الاتهامات الأميركية لإيران بشأن هجوم الناقلات

2019/05/30 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..علق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، بأن إيران كانت وراء الهجمات على ناقلات النفط في الإمارات، بأنها أسوأ حتى من العبارة البريطانية “من المرجح للغاية”.وقال ريابكوف في تصريح اوردته وكالة “سبوتنيك”، إن “مثل هذه التصريحات، لا تساعد على تطبيع الأوضاع، بل هي، كما يقال، […]

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