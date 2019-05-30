نقابة الاطباء تحدد تسعيرة كشفية الطبيب وتطالب المواطنين بالابلاغ عن المتجاوزين

2019/05/30 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف نقيب أطباء العراق، الدكتور عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، عن تسعيرة أجور الأطباء (الكشفية) في عياداتهم الخاصة، داعيا المواطنين الى رصد التجاوزات وإبلاغ النقابة لاتخاذ الإجراءات بحق المتجاوزين.

وقال الشمري إن "صلاحية تحديد اسعار الادوية في الصيدليات وكشفية العيادات الخاصة للأ...

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