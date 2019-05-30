رائدا الفضاء الروسيان ينجزان مهمتهما في الفضاء المفتوح بنجاح

2019/05/30 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجز رائدا الفضاء الروسيان أوليغ كونونينكو وأليكسي أوفتشينين مهمتهما التي استمرت أكثر من ست ساعات في الفضاء المفتوح، وعادا إلى المحطة الفضائية الدولية.

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