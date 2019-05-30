شرط نيمار الخيالي للانضمام إلى ريال مدريد

2019/05/30 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت تقارير إعلامية إن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قدم طلبا ماديا "فلكيا" للتوقيع مع ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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