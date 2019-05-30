2019/05/30 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اعترف محمد علي نجفي، عمدة طهران السابق، بقتل زوجته وقال أما كاميرا تلفزيونية سجلت اعترافه إنه خطط للانتحار في أعقاب قتلها.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إسنا عن محمد شهرياري، القائم بأعمال رئيس النيابة الجنائية في طهران، قوله إن “نجفي اعترف بقتل زوجته”، مؤكدا أن خلافات أسرية كانت هي السبب وراء جريمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتراف عمدة طهران بقتل زوجته وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتراف عمدة طهران بقتل زوجته) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتراف عمدة طهران بقتل زوجته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).