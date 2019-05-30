بدر تحمل الدول الاقليمية مسؤولية مغادرة الشركات النفطية

2019/05/30 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- حمل النائب عن كتلة بدر النيابية حامد الموسوي، اليوم الخميس، الدول الاقليمية مسؤولية ارباك الوضع الامني في العراق، فيما بين ان الهدف هو دفع الشركات النفطية الاجنبية الخروج من العراق.وقال الموسوي في تصريح لـ/SNG/، ان “هناك اكثر من 100 جهة مخابراتية تعمل لصالح دول كبرى في المنطقة”، مبينا ان “الدول الإقليمية هي المسؤولة ...

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