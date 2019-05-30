كردستان تكشف حجم صادراتها وايراداتها من النفط بـ3 أشهر وتعيد 75 مليون كديون للشركات

2019/05/30 | 13:04

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

نشرت شركة ديلويت الخاصة بتدقيق النفط والغاز في اقليم كردستان، الخميس، تقريرها السادس والذي تضمن كشف معلومات وبيانات جديدة حول بيع النفط الخام في الأسواق.

وقالت حكومة اقليم كردستان في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "إقليم كردستان صدر خلال 3 اشهر اخيرة من عام 2018، 39 مليون و215 الف و669 برميل نفط".

وأضافت، أن "إيرادات النفط لاشهر تشرين الاول، تشرين الثاني، كانون الاول لعام 2019، بلغت مليارين و125 مليون و381 الف و980 دولار"، مشيرا إلى أن "سعر البرميل الواحد كان 54 دولا و19 سنتا".

وأكد تقرير الشركة، أنه "تمت إعادة 75 مليون دولار كديون للشركات خلال تلك المدة".

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