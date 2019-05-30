محافظ النجف يوجه الدوائر الخدمية بالتعاون مع الجهد الهندسي للحشد الشعبي

2019/05/30 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، الخميس، الدوائر الخدمية بالتعاون مع الجهد الهندسي للحشد الشعبي لتأمين الخدمات وكري الأنهر وتعبيد الشوارع وغيرها من الاعمال.وقال المكتب الاعلامي للياسري في بيان تلقى موقع "الحشد الشعبي" نسخة منه، ان "محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري ترأس اجتماعا مشتركا ضمّ مديري دوائر البلدية والخدمية ومسؤولي الوحدات الإدارية ومسؤولي ومهندسي ...

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