مباحثات روسية أمريكية لحل الازمة السورية

2019/05/30 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الممثل الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، جيم جيفري، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وروسيا تجريان محادثات حول مسار محتمل للمضي قدما نحو حل الأزمة السورية، ما قد ينهي عزلة سوريا الدولية".وقال جيفري في تصريح صحفي بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، إن "موسكو وواشنطن تستكشفان مقاربة تدريجية، خطوة بخطوة" لإنهاء النزاع السوري المستمر منذ 8 أعوام، لكن هذا يتطلب اتخاذ "قرارات صعبة".

وأضاف، ان "لم نر خطوات مثل وقف إطلاق النار في إدلب أو اجتماع اللجنة الدستورية، من أجل إعطائنا ثقة بأن نظام الأسد يفهم حقا ما يجب أن يفعله لإنهاء هذا النزاع".

والتقى جيفري بشكل منفصل، بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، وقال إنّ هناك رغبة صادقة لإيجاد حلّ لهذا الصراع.

وأوضح، أن "سيتطلب اتخاذ قرارات صعبة، قرارات صعبة ليس من جانبنا فحسب، ولكن قرارات صعبة من جانب الروس أيضا، وفوق كل ذلك قرارات صعبة من جانب النظام السوري".

وخلال محادثات في روسيا هذا الشهر، ناقش وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخطة التي تسمح لحكومة سوريا أن تلتزم بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة رقم 2254، وبأن تعود مجددا إلى كنف المجتمع الدولي

ويدعو القرار 2254 إلى عقد محادثات سلام بين الأطراف السورية، ووضع دستور جديد، وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.



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