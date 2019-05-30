التعليم تعلن عن توفر 233 زمالة بحثية لحملة الدكتوراه

2019/05/30 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن, 233 زمالة بحثية للتدريسيين ممنوحة من دول أمريكا ورومانيا وتركيا وإيران.

وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية امجد السواد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "الزمالات البحثية توزعت بواقع 106 زمالة من امريكا, و 10 زمالات بحثية من رومانية و17 زمالة من تركيا , و100 زمالة من إيران ستخصص جمعها لحملة شهادة الدكتوراه".وأكد المدير العام ان "التقديم سكون عبر الرابط الإلكتروني الخاص بدائرة البعثات والعلاقات www.iraqbethaat.com ".انتهى

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