اعتقال 4 متهمين يديرون منزلاً لبيع الخمور في ديالى

2019/05/30 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اعلنت مديرية الامن الوطني في ديالى، الخميس، القاء القبض على 4 متهمين يديرون منزلاً لبيع الخمور في قضاء بعقوبة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "مفارز مشتركة من الامن الوطني بديالى ومكتب الجريمة المنظمة ببعقوبة، تمكنت من أعتقال 4 متهمين بالجرم المشهود داخل منزل لبيع الخمور في قضاء بعقوبة".واضافت المديرية، انه "تمت احالة المتهمين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".انتهى

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