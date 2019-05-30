الفتلاوي: العراق سيكون أكبر المتضررين في حال نشوب حرب بين واشنطن وطهران

2019/05/30 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت رئيسة حركة ارداة حنان الفتلاوي من نشوب حرب بين الولايات المتحدة وايران لما لها من تداعيات خطيرة على العراق بصفة خاصة.

وقالت الفتلاوي في تصريح ان من يعتقد أن العراق بمأمن من نيران الحرب فهو واهم وليس سياسيا، لأن العراق سيكون أكبر المتضررين من الحرب الاميركية الايرانية في حال نشوبها وعلى جميع الاصعدة الأمنية والاقتصادية والسياسية والشعبية.

وشددت على ضرورة السعي لان يكون العراق طرفا وسيطاً لحل الخلاف في حال تقبل الطرفان ذلك، مؤكدة رفضها لقصف السفارة الاميركية في بغداد.

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