البابا فرنسيس يوصي بقراءة كتاب “نادية مراد” ويؤكد إنه قرأه بالكامل

2019/05/30 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مكسيكو أجرت شبكة تيليفيزا التلفزيونية المكسيكية مقابلة مطولة مع “البابا فرنسيس” وهي أهم شبكة تلفزيونية تناول فيها العديد من القضايا الراهنة، ناطقة باللغة الإسبانية في أمريكا اللاتينية، وتطرق البابا خلال المقابلة الى العديد من المواضيع الراهنة في الوقت الحالي والتي تتعلق بالهجرة في العالم، والعنف ضد النساء والمشاكل التي تواجههن ودور الشباب […]

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