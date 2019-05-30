فابليس.. أول بوابة مجانية للدفع الإلكتروني للشركات الصغيرة

2019/05/30 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة فابيلس المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية Fin-Tech إطلاق أول بوابة مجانية للدفع الإلكتروني في العالم، لتغير بذلك قواعد اللعبة في سوق الدفع الإلكتروني عالميا، وبعكس كل بوابات الدفع الإلكتروني حول العالم، لا يتحمل عميل فابيلس رسوم اشتراك شهرية أو رسوم مقابل كل عملية دفع.وذكرت الشركة، ان ” إطلاق بوابة فابيلس للدفع […]

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