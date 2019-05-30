التركمان يعتبرون إقالة رئيس جامعة كركوك 'تجاوزاً' على حصتهم

2019/05/30 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت الجبهة التركمانية، الخميس، إقالة رئيس جامعة كركوك عباس حسن "تجاوزاً" على حصة التركمان، داعيةً إلى المجيء ببديل تركماني.

وقالت الجبهة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "محافظة كركوك بحاجة إلى توازن قومي حسب قرار مجلس الوزراء العراقي بتقسيم المناصب الإدارية بنسب متساوية بين مكونات كركوك".وأضافت، أن "رئاسة جامعة كركوك هي الجامعة الوحيدة التي صدر أمرها (رئاسة الجامعة) بالأصالة وليست بالوكالة كبقية رؤساء الجامعات الأخرى"، معتبرةً "إقالة رئيس جامعة كركوك تجاوزاً على الحصة القومية للتركمان".





وتابعت، أن "التغيير وإن تم فلا ضير أن يكون البديل تركمانياً، ونمتلك من الكفاءات والدرجات العلمية ما لا يمتلكه الآخرون"، داعيةً وزير التعليم إلى "إعادة النظر في قراره ليتسنى لنا جميعاً اختيار الأكفأ أولاً، ومن ثم المحافظة على التوازن القومي ثانياً وهي حصة تعود للمكون التركماني".جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل وجه بإنهاء مهام رئيس جامعة كركوك عباس حسن وتكليف صباح أحمد بمهامه.

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