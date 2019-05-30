الفتح: المخابرات الاسرائيلية موجودة بوجود القوات الامريكية في العراق

2019/05/30 | 13:12

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بغداد:سومر نيوز

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية والنائب عن الفتح كريم عليوي، اليوم الخميس، أن المخابرات الاسرائلي...

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