مسيحيون عراقيون: نحن على وشك الانقراض بعد 1400 عام من الاضطهاد

2019/05/30 | 13:12

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بغداد:سومر نيوز

اتهم رئيس أساقفة أربيل في إقليم كردستان، الزعماء المسيحيين البريطانيين بالإخفاق في عمل ما يكفي دفاعاً ع...

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