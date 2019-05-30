التركمان يعتبرون إقالة رئيس جامعة كركوك

2019/05/30 | 13:12

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بغداد:سومر نيوز

اعتبرت الجبهة التركمانية، الخميس، إقالة رئيس جامعة كركوك عباس حسن "تجاوزاً" على حصة التركمان، داعيةً إل...

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