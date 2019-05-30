عليوي : المخابرات الاسرائيلية موجودة بوجود القوات الامريكية في العراق

2019/05/30 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية والنائب عن الفتح كريم عليوي، اليوم الخميس، أن المخابرات الاسرائلية موجودة في العراق مع القوات الامريكية، فيما اشار الى ان امريكا تسعى لزعزعة الامن في العراق لابقاء قواتها فيه.وقال عليوي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، ان “الخروق الأمنية الأخيرة في العراق تقف خلفها أمريكا، ...

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