2019/05/30 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” مزيدا من التفاصيل المتعلقة بإفراج السلطات التركية، مساء الأربعاء، عن عالم أميركي، فجأة، رغم أنه محكوم بالسجن لمدة خمس سنوات، إثر إدانته بقضايا إرهابية.وذكرت الصحيفة أن أنقرة أطلقت سراح، سركان غولغي (39 عاما)، دون أي تفسيرات، وذلك بعد ساعات من مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي دونالد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مكالمة من ترامب..



تركيا تطلق عالم “ناسا” وكالة خطوة برس.

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