بغداد تحتل المرتبة الـ15 أغلى مدينة للعيش في المنطقة

2019/05/30 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

احتلت العاصمة بغداد المرتبة الـ15 والمرتبة الـ111 عالمياً، من أصل 331 في 227 بلداً لجهة مؤشر كلفة المعيشة، بحسب موقع " Expatistan" الذي

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