2019/05/30 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، إحباط محاولةٍ لتهريب فسائل النخيل الممنوعة من الاستيراد، مُبيِّنةً أن الفسائل كانت مشحونةً على متن إحدى البواخر القادمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: احباط محاولة تهريب فسائل النخيل الممنوعة من الاستيراد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: احباط محاولة تهريب فسائل النخيل الممنوعة من الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).