الصين تهدد أمريكا: لا تقولوا إننا لم نحذركم

2019/05/30 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة -

كلمة

صعدت الصين من لهجتها في حربها التجارية المستعرة مع

الولايات المتحدة، ونشرت صحيفة الشعب، الناطقة باسم الحزب الشيوعي

الصيني، مقالا حذرت فيه واشنطن من الاستمرار في هذه الحرب.

وفي المقال، الذي حمل عنوان "ننصح الجانب الأمريكي بعدم التقليل من

قدرة الصين على حماية حقوقها ومصالحها"، لوحت بكين بورقة صادرات

المعادن الصينية النادرة لأمريكا، وذلك كإجراء انتقامي في هذه

الحرب.

واللافت بأن الصحيفة استخدمت في المقال عبارة مميزة كانت قد

استخدمتها مرتين منذ تأسيسها في 1949، والعبارة هي "لا تقولوا إننا

لم نحذركم!".

ووفقا لموقع "سي أن بي سي" فإن هذه العبارة استخدمت من قبل صحيفة

الشعب في عام 1962 قبل حرب الصين الحدودية مع الهند، وفي عام 1979

قبل الحرب الصينية الفيتنامية.

كذلك تضمن المقال عبارة أخرى تدل على أن بكين عازمة على الدفاع عن

مصالحها، والعبارة هي "هل تصبح صادرات المعادن النادرة إلى الولايات

المتحدة أداة للرد على الضغوطات الأمريكية؟ الجواب ليس لغزا".

وجاء تهديد الصين بفرض قيود على صادرات المعادن النادرة، بعد أن

أدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملاق الاتصالات الصيني "هواوي"

في قائمته السوداء.

وتعد المعادن النادرة، التي تنتجها الصين، ضرورية لإنتاج أجهزة

"آيفون" والسيارات الكهربائية والأسلحة الدقيقة المتقدمة، رغم أن

قيمة صادرات هذه المعادن تشكل جزء صغيرا نسبيا من إجمالي الصادرات

الصينية إلى الولايات المتحدة.

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