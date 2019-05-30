بالصورة.. تحرير ايزيدية محتجزة بوكر لـ

2019/05/30 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الخميس، عن تحرير مختطفة ايزيدية محتجزة في وكر لتنظيم "داعش" بصحراء الانبار.وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من تحرير مختطفة إيزيدية كانت محتجزة في احدى الأوكار التابعة لداعش في صحراء الأنبار".وأوضحت أن هذا الوكر "كانت القوات الأمنية قد داهمته سابقا وقتلت ٧ ارهابيين كانوا بداخله"، مبينة أن "العملية تمت بعد ورود معلومات دقيقة من قبل مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية".

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