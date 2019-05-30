2019/05/30 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الوثائق تؤكد انتماء الفرنسيين المحكومين بالاعدام في العراق الى داعش

واع / بغداد / ز .ا

قدم الخبير الامني فاضل ابو رغيف، الخميس، وثائق تؤكد انتماء الفرنسيين المحكومين بالاعدام في العراق لـ"داعش.

وذكر ابو رغيف في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، ان "هذه الوثائق تثبت تورط عناصر داعش الفرنسيين الى التنظيم"، مبينا ان "القضاء العراقي اصدر حكما بالاعدام على هؤلاء".

واضاف ابو رغيف "هذه الوثائق هي التي ادانتهم بجرائم ارهابية اقترفوها بحق المواطنين"، مشيرا الى ان "هناك اصدار للتنظيم يدين ممن تبقى من الفرنسيين الذي يحاكمون ب‍العراق، وسيبث على فضائية السومرية خلال نشرة اخبار الظهيرة في الساعة الثالثة الا ربع".

وتابع ابو رغيف ان "القضاء العراقي مستقل ولا يتأثر باي ضغوطات".

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