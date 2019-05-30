مجلس الوزراء يوافق على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

2019/05/30 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزارء عن موافق مجلس الوزراء على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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