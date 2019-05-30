2019/05/30 | 14:03

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الخميس 30 مايو 2019 | 01:59 مساءً | عدد القراءات : 12

محافظ بغداد يعلن قرب احالة مشروع مجاري سبع البور الى الاعلان وبكلفة 208 مليار دينار.

بغداد/...اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الخميس، قرب احالة مشروع مجاري سبع البور الى الاعلان وبكلفة 208 مليار دينار.

وأوضح المحافظ على هامش زيارة قام بها الى الناحية حسب بيان لمكتبه، ان" الجزائري زار ناحية سبع البور برفقة وفد برلماني وعدد من اعضاء مجلس المحافظة والكادر الخدمي المتقدم، والتقى بوجهاء واهالي الناحية واستمع الى معاناة سكان المنطقة ومشاكلها.

واكد الجزائري خلال كلمة على هامش الزيارة، ان" زيارتنا الى سبع البور لن تكون الاولى او الاخيرة، فيما شدد على ان محافظة بغداد جادة في متابعة كل المشاريع المتوقفة والمتلكئة والجديدة خلال العام الجاري بالتعاون مع الوزارات الاتحادية المختصة.



مشيرا الى ان هناك مجمع سكني في ناحية سبع البور سيتم الشروع به بعد توقفه بموجب قرار مجلس الوزراء 347.

ودعا محافظ بغداد، المعنيين في وزارة الصحة الاسراع في إكمال المستشفى الخاص بناحية سبع البور، كما وجه سيادته بنقل الطمر الصحي الموجود في المنطقة الى منطقة الحمرة خارج العاصمة والمباشرة بذلك باسرع وقت.



في حين اكد على ضرورة الاهتمام بقطاع الرياضة والشباب والالتفات لهذه الشريحة وتوفير كل ما تحتاجه لتطوير هذا القطاع.انتهى 1

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