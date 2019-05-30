الافراج عن زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد

2019/05/30 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اصدر قاضي جهاز الامن الاسايش في مدينة السليمانية يوم الخميس قرارا يقضي بالإفراج عن زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد بكفالة مالية.

وكان امن السليمانية- الاسايش قد القى القبض في يوم 16 من شهر ايار الجاري عبدالواحد، بعد دعوى قضائية مقامة ضده.

وعرض جهاز الاسايش اعترافات للسكر...

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