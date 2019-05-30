2019/05/30 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت مجموعة علماء دولية من الولايات المتحدة وكندا، خصائص شاذة للجليد غير المتبلور، الذي يتكون في ظروف درجات الحرارة المنخفضة جدا والضغط العالي.ويفيد موقع Science Alert بأنه كان يعتقد سابقا، بأن هذه المرحلة ترتبط مباشرة بالماء في الحالة السائلة، ما ساعد في تفسير بعض الخصائص الشاذة لها.بيد أن النتائج الجديدة أظهرت أن هذا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف خصائص غامضة جديدة للماء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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