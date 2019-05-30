بالفيديو – نصيحة آيتن عامر للسيدات لمعرفة أسرار أزواجهن

2019/05/30 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بطريقة ساخرة، قدمت الفنانة آيتن عامر نصيحة للسيدات كي يتمكنَّ من معرفة أسرار أزواجهن.

ونشرت آيتن مشهداً عبر حسابها على “إنستغرام” من مسلسل “ابن أصول” الذي تشارك في بطولته مع الفنان حمادة هلال، والذي يعرض خلال السباق الدرامي برمضان.

وعلقت على المقطع قائلة: “يا رجال العالم، احترسوا..



أنا قلت أخدم الستات اللي شاكيين ومش ماسكين أدلة ..



مبروك عليكوا الإعدام يا رجالة”.

وتظهر أيتن في المشهد وهي تستخدم بصمة الإصبع لزوجها حمادة هلال وهو نائم لتفتح هاتفه المحمول وتستطيع التجسس عليه.

مسلسل “ابن أصول” من بطولة أحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة.



ومن تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة “سينرجي”.

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