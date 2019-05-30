2019/05/30 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت إحصائية جديدة أن الوقت الذي يقضيه مستخدمو “فيسبوك” و”يوتيوب” في الشرق الأوسط، على الموقعين، يزداد بشكل ملحوظ خلال أيام شهر رمضان، مقارنة ببقية أوقات السنة.وبالنسبة لـ “فيسبوك”، يزداد الوقت الذي يمضيه المتابعون على الموقع، بنسبة 58 مليون ساعة خلال شهر رمضان، ما يجعله أعلى نشاط مسجل مقارنة ببقية الأشهر.وصدرت نتائج الإحصائية أول مرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرق الأوسط إقبال ملحوظ على شبكتي تواصل اجتماعي في رمضان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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