رئيس الجمهورية يتوجه الى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الاسلامي

2019/05/30 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس الى المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمري القمة العربية الطارئة الرابعة عشرة وقمة منظمة التعاون الإسلامي، اللذين يعقدان في مدينة مكة المكرمة.

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