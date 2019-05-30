2019/05/30 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مكافحة المخدرات توضح حقيقة إنتحار أحد منتسبيها في ديالى

تأریخ التحریر: : 2019/5/30 14:08

• 17 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة المخدرات توضح حقيقة إنتحار أحد منتسبيها في ديالى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة المخدرات توضح حقيقة إنتحار أحد منتسبيها في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).