وزارة تصرف عيدية لموظفيها

2019/05/30 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التجارة، الخميس، صرف مكافئة مالية لموظفي مقر الوزارة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان لإعلام الوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "وزير التجارة محمد هاشم العاني اوعز بصرف مكافئة مالية لموظفي مقر الوزارة قدرها ١٠٠ الف دينار وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".وأضاف البيان ان "العاني خوّل المدراء العامين في شركات الوزارة بصرف مكافئات العيدية لموظفيهم وذلك كلا حسب امكانية الشركة المالية ".انتهى

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