نيجيرفان البارزاني يرد على تهنئة رئيسة وزراء بريطانيا

2019/05/30 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزيز العلاقات الثنائية في المستقبل

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