2019/05/30 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائق ينجو من غرامة مرورية بفضل حمامة... إليكم ما حصل! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/30 | 14:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائق ينجو من غرامة مرورية بفضل حمامة... إليكم ما حصل!) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائق ينجو من غرامة مرورية بفضل حمامة... إليكم ما حصل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).