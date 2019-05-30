2019/05/30 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة، الخميس، صرف مكافئة مالية لموظفي مقر الوزارة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وذكر بيان لإعلام الوزارة وتلقته وكالة صدى، ان “وزير التجارة محمد هاشم العاني اوعز بصرف مكافئة مالية لموظفي مقر الوزارة قدرها ١٠٠ الف دينار وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك”.وأضاف البيان ان “العاني خوّل المدراء العامين في شركات الوزارة بصرف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التجارة تصرف عيديه لموظفيها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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