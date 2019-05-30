2019/05/30 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيع حاسوب محمول محمّل بأسوأ فيروسات الكمبيوتر في العالم بمزاد علني على الإنترنت كتحفة فنية مقابل 1.27 مليون دولار.ويحتوي الحاسوب الذي يحمل اسم The Persistence of Chaos، على ستة برامج ضارة بما في ذلك فيروس WannaCry الذي ضرب أجهزة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا عام 2017.بيع حاسوب محمول محمّل بأسوأ فيروسات الكمبيوتر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيع كمبيوتر محمّل بأسوأ الفيروسات في العالم بأكثر من مليون دولار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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