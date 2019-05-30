2019/05/30 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الثقافة والسياحة والآثارعبد الأمير الحمداني اهمية الحفاظ على الحضور المسيحي والمسيحيين في البلاد كذلك الحال مع التراث المسيحي في العراق الممتد الى اكثر من مئات الاعوام ، فيما أشار الى انفتاح جهات دولية عديدة على صيانة وإعادة اعمار الكنائس والأديرة.وقال الحمداني خلال استقباله الكاردينال مار لويس روفائيل الاول ساكو بطريرك الكلدان في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يؤكد لساكو: نعمل على حماية المسيحيين وأرثهم الديني والأنساني) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة يؤكد لساكو: نعمل على حماية المسيحيين وأرثهم الديني والأنساني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).