2019/05/30 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن, 233 زمالة بحثية للتدريسيين ممنوحة من دول أمريكا ورومانيا وتركيا وإيران.وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية امجد السواد في بيان وتلقته وكالة صدى، أن “الزمالات البحثية توزعت بواقع 106 زمالة من امريكا, و 10 زمالات بحثية من رومانية و17 زمالة من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تعلن عن توفر 233 زمالة بحثية لحملة الدكتوراه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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