العراق والاردن يبحثان القضايا الاستراتيجية بين البلدين

2019/05/30 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

التقى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم، مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشميَّة أيمن الصفدي، لبحث القضايا الاستراتيجية بين الجانبين.

وقال المكتب الاعلامي للخارجية،

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