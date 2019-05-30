2019/05/30 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – صلاح الدين

افاد مصدر امني، بان احدى طالبات جامعة تكريت لقيت مصرعها خلال حادث مروري مروع في مدينة سامراء.





وقال المصدر في حديث

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