2019/05/30 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن القيام بحملة لازالة عدد من التجاوزات ضمن منطقة الشعلة شمال غربي بغداد.وذكر بيان للامانة وتلقته وكالة صدى، ان “ملاكات بلدية الشعلة قامت بحملة كبيرة لازالة التجاوزات ضمن المحلة 462 ومنطقة جكوك”.وأضاف البيان ان “الحملة تضمنت ازالة مشيدات بنائية تتمثل بحمامات وغرف شيدت على الارصفة واسيجة دور وعدد من المسقفات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد:حملة لازالة التجاوزات في الشعلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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