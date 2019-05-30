الكشف عن حقيقة انتحار منتسب في مكافحة المخدرات بسبب ابتزازه

2019/05/30 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ كشفت مديرية مكافحة المخدرات حقيقة انتحار احد منتسبها في محافظة ديالى بعد تعرضه للابتزاز.ونفت المديرية في بيان “ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود تهديد وعملية ابتزار لاحد منتسبيها في محافظة ديالى ما دفع هذا المنتسب الى الانتحار”، لافتة الى ان “حقيقية الحادث وحسب الإفادة التي ادلها بها والد المنتسب في […]

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