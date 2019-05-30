2019/05/30 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ داعش ينظم هجوم مسلح شمال شرق محافظة ديالى

30/05/2019 14:07:00 PM |

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واع/ مكتب ديالى /ف.ق

اعلن مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس ، عن مقتل شرطي واصابة اخر في هجوم مسلح شنه تنظيم داعش على نقطة مرابطة أمنية شمال شرق المحافظة.





وذكر المصدر في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) عن قتل شرطي واصابة اخر بجروح في هجوم مسلح شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية قرب قرية المحولة قرب ناحية ابي صيدا 25 كم شمال شرق بعقوبة في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء .

واشار المصدر ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في الحادث .

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