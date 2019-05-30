نيمار يطلب راتباً خيالياً للانضمام لريال مدريد

2019/05/30 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت تقارير إعلامية إن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قدم طلبا ماديا “فلكيا” للتوقيع مع ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن مهاجم باريس سان جرمان طلب راتبا أسبوعيا يعادل 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.5 مليون دولار أميركي) للموافقة على الانتقال إلى النادي الملكي.وتابعت “الويلزي غاريث بيل يعتبر حاليا

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