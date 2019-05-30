شبكة اخبار الناصرية تنشر نتائج الصف السادس الابتدائي لطلبة محافظة ذي قار

2019/05/30 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر شبكة اخبار الناصرية نتائج الصف السادس الابتدائي لطلبة محافظة ذي قار للعام الدراسي 2018-2019.

الرابط: https://html.nasiriyah.org/2012/sades20191.pdf

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